В Хмельницкой области эвакуировали более 200 детей из-за выхода реки из берегов

Для оказания помощи к месту происшествия прибыло дежурное отделение спасателей 20 Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию к месту вызова было установлено, что при проведении Хмельницкого чемпионата области по спортивному туризму среди учащейся молодежи через значительные осадки река Смотрич, которой переправлялись участники на другую сторону, вышла из берегов, перекрыв им возможность вернуться назад самостоятельно. В ловушке оказался 201 ребенок и 53 взрослых.

Бойцы ГСЧС организовали канатную и лодочные переправы, чтобы доставить всех людей в безопасное место. Спасательную операцию осложняло сильное течение, что смывало все на своем пути. Однако, несмотря ни на что, пожарным удалось эвакуировать всех участников чемпионата и педагогов, а также переправить все снаряжение и личные вещи.

От ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 8 человек личного состава. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Украине в результате ожидаемых значительных и сильных дождей, ожидаются подъемы уровней воды.