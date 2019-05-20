На Хмельниччині евакуювали 201 дитину через вихід річки з берегів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У неділю о 11:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Черче Чемеровецького району через сильну грозу та раптове підняття рівня води необхідна допомога у евакуації людей, котрі опинилися в пастці на іншому березі річки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Для надання допомоги до місця події прибуло чергове відділення рятувальників 20 Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю до місця виклику було встановлено, що під час проведення Хмельницького чемпіонату області зі спортивного туризму серед учнівської молоді через значні опади річка Смотрич, якою переправлялись учасники на іншу сторону, вийшла з берегів, перекривши їм можливість повернутись назад самотужки. У пастці опинилась 201 дитина та 53 дорослих.
Бійці ДСНС організували канатну та човнові переправи, аби доправити усіх людей в безпечне місце. Рятувальну операцію ускладнювала сильна течія, що змивала усе на своєму шляху. Проте, незважаючи ні на що, вогнеборцям вдалось евакуювати всіх учасників чемпіонату та педагогів, а також переправити усе спорядження та особисті речі.
Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 8 чоловік особового складу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, в Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води.