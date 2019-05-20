На Хмельниччині евакуювали 201 дитину через вихід річки з берегів

КИЇВ. 20 травня. УНН. У неділю о 11:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с. Черче Чемеровецького району через сильну грозу та раптове підняття рівня води необхідна допомога у евакуації людей, котрі опинилися в пастці на іншому березі річки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.