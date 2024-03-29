На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист

На Херсонщине вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской общины в результате подрыва на взрывчатке погиб тракторист. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 29 марта около 13:40 в поле, вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской общины, во время выполнения весенне-полевых работ погиб тракторист.

Управляя техникой мужчина наехал на оставленное российской армией взрывное устройство, которое сдетонировало.

В прокуроре добавили, что совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

Напомним

25 марта Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.