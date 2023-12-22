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На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 14:24  •  6274 просмотра

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российские войска нанесли удар с беспилотника по Новобериславу на Херсонщине, ранив по меньшей мере одного пожилого человека, а дополнительные обстрелы в регионе привели к ранениям других людей.

На Херсонщине оккупационные войска рф нанесли удар беспилотником по селу Новоберислав. Пострадал по меньшей мере один человек. Об этом со ссылкой на Херсонскую ОГА, передает УНН.

Детали

Оккупанты ударили по Новобериславу с беспилотника. Пострадал 68-летний мужчина. У него - взрывная травма, ранения ног и живота

- говорится в заметке.

На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи22 декабрь 2023, 11:36 • 17351 просмотр

Отмечается, что пострадавшего доставляют в больницу для оказания помощи.

Дополнение

Также сегодня российские войска обстреляли Ивановку в Херсонской области, в результате чего пострадали пожилые супруги: 76-летняя женщина получила легкие ранения, а 81-летний мужчина - ранения средней тяжести.

Напомним,

Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На Херсонщині росіяни атакували Новоберислав безпілотником: поранений 68-річний чоловік
Russians attack Novoberislav with a drone in Kherson region: 68-year-old man wounded
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На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина

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