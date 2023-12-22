На Херсонщине россияне атаковали Новоберислав беспилотником: ранен 68-летний мужчина

На Херсонщине оккупационные войска рф нанесли удар беспилотником по селу Новоберислав. Пострадал по меньшей мере один человек. Об этом со ссылкой на Херсонскую ОГА, передает УНН.

Детали

Оккупанты ударили по Новобериславу с беспилотника. Пострадал 68-летний мужчина. У него - взрывная травма, ранения ног и живота - говорится в заметке.

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Отмечается, что пострадавшего доставляют в больницу для оказания помощи.

Дополнение

Также сегодня российские войска обстреляли Ивановку в Херсонской области, в результате чего пострадали пожилые супруги: 76-летняя женщина получила легкие ранения, а 81-летний мужчина - ранения средней тяжести.

Напомним,

Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам.