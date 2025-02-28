В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео

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Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать
06:23 • 35220 просмотра

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта
27 февраля, 22:22 • 30008 просмотра

Стармер анонсировал встречу с 18 странами по Украине 2 марта

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 103398 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

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Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 109419 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 132836 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 112729 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

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Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 159679 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 122097 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 136341 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 134286 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео

В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 5462 просмотра

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Разведчики ГУР МО Украины успешно атаковали передовой пункт управления 14 армейского корпуса рф в Ивановке. Удар был нанесен с помощью взрывного сброса с беспилотника 26 февраля около 22:00.

В Херсонской области поражен передовой пункт управления российских оккупантов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, показав видео, пишет УНН.

26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов - 14 армейского корпуса вс рф

- сообщили в ГУР в соцсетях.

Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины, как сообщили в разведке, нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.

Генштаб обновил данные: сколько захватчиков уничтожили ВСУ 28 февраля28.02.25, 07:35 • 11451 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
khersonХерсон

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