В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео

В Херсонской области поражен передовой пункт управления российских оккупантов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, показав видео, пишет УНН.

26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов - 14 армейского корпуса вс рф - сообщили в ГУР в соцсетях.

Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины, как сообщили в разведке, нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.

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