В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео
Киев • УНН
Разведчики ГУР МО Украины успешно атаковали передовой пункт управления 14 армейского корпуса рф в Ивановке. Удар был нанесен с помощью взрывного сброса с беспилотника 26 февраля около 22:00.
В Херсонской области поражен передовой пункт управления российских оккупантов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, показав видео, пишет УНН.
26 февраля 2025 года около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области успешно поражен передовой пункт управления российских оккупантов - 14 армейского корпуса вс рф
Удар разведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины, как сообщили в разведке, нанесли с помощью взрывного сброса с беспилотника.
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