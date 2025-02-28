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05:23 • 3563 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120656 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181661 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146144 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137942 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116915 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107688 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102956 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140832 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134081 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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На Херсонщині уражено передовий пункт управління окупантів: ГУР показало відео

На Херсонщині уражено передовий пункт управління окупантів: ГУР показало відео

Київ • УНН

 • 24695 перегляди

Розвідники ГУР МО України успішно атакували передовий пункт управління 14 армійського корпусу рф в Іванівці. Удар було завдано за допомогою вибухового скиду з безпілотника 26 лютого близько 22:00.

У Херсонській області уражено передовий пункт управління російських окупантів, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, показавши відео, пише УНН.

26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів - 14 армійського корпусу зс рф

- повідомили у ГУР у соцмережах.

Удару розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України, як повідомили у розвідці, завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Генштаб оновив дані: скільки загарбників знищили ЗСУ 28 лютого28.02.25, 07:35 • 108278 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
khersonХерсон

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