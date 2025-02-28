На Херсонщині уражено передовий пункт управління окупантів: ГУР показало відео
Київ • УНН
Розвідники ГУР МО України успішно атакували передовий пункт управління 14 армійського корпусу рф в Іванівці. Удар було завдано за допомогою вибухового скиду з безпілотника 26 лютого близько 22:00.
У Херсонській області уражено передовий пункт управління російських окупантів, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, показавши відео, пише УНН.
26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів - 14 армійського корпусу зс рф
Удару розвідники Департаменту активних дій ГУР МО України, як повідомили у розвідці, завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника.
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