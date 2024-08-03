Киев • УНН
Враг обстрелял 15 населенных пунктов Херсонской области, повредив инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 2 ранены. Украинские силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.
В Херсонской области за минувшие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 2 ранены. В регионе ночью уничтожили 5 вражеских дронов. Об этом сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136", - написал Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Берислав, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львово и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, админздание и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 9 частных домов. Также повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - отметил Прокудин.
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