В Херсонской области за минувшие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 2 ранены. В регионе ночью уничтожили 5 вражеских дронов. Об этом сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Берислав, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львово и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры, админздание и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 9 частных домов. Также повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - отметил Прокудин.

Херсон через нічні удари рф відчув перебої зі світлом