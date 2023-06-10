На Херсонщину идет непогода: волонтеров призвали во время бури и ливня не выходить на воду

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«Обращаемся к волонтерам, которые участвуют в спасательной операции на Херсонщине! В течение 11 – 13 июня в регионе ожидается значительное ухудшение погодных условий», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по прогнозу Херсонского областного центра по гидрометеорологии, в этот период возможны грозы, местами град. Шквал ветра будет достигать отметки в 15-20 метров в секунду.

«Поэтому настоятельно призываем вас быть в ближайшие дни максимально осмотрительными! Во время бури и ливня не выходите на воду, это крайне опасно!» - отмечают в ОГА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.



После подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек.