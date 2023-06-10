На Херсонщину йде негода: волонтерів закликали під час бурі та зливи не виходити на воду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Волонтерів, які беруть участь в рятувальній операції на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС, закликали бути найближчими днями максимально обачними й під час бурі та зливи не виходити на воду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херcонську ОДА.
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«Звертаємося до волонтерів, які беруть участь в рятувальній операції на Херсонщині! Протягом 11 – 13 червня в регіоні очікується значне погіршення погодних умов», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за прогнозом Херсонського обласного центру з гідрометеорології, в цей період можливі грози, місцями град. Шквал вітру досягатиме позначки в 15-20 метрів на секунду.
«Тож наполегливо закликаємо вас бути найближчими днями максимально обачними! Під час бурі та зливи не виходьте на воду, це вкрай небезпечно!», - наголошують в ОДА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Після підриву Каховської ГЕС зниклими безвісти вважаються 27 людей.