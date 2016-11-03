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15 марта, 19:03 • 114620 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164914 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136982 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129535 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112408 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105249 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101284 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области появится памятник "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

В Херсонской области появится памятник "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Киев • УНН

 • 9818 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Херсонской области сооружают памятник крымчанам, погибшим в боях за единство Украины. Об этом передает корреспондент УНН.

Строительство происходит вблизи с. Ставки Каланчацкого района Херсонской области, недалеко от границы с временно оккупированным Крымом. Сейчас там продолжаются земляные работы по подготовке участка, уже залит фундамент. В строительстве принимают участие ветераны АТО, члены Союза ветеранов АТО и члены крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджана.

Инициировала проект благотворительная инициатива "Героика".

"Начали один из самых сложных проектов "Героики". Верю, что этот проект не только сложный, но и чрезвычайно нужный для Украины и наших людей в Крыму", - написал на своей странице в Facebook руководитель БФ "Героика" Павел Подобед.

"Героика" - это благотворительный фонд, возникший в 2010 году как общественная инициатива по сооружению памятников и памятных знаков борцам за волю Украины.

Напомним, в ночь на 26 октября 29-летний латвийский спортсмен Дмитрий Калинин устроил акт самосожжения возле памятника Вечного огня в городе Даугавпилс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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