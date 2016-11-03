В Херсонской области появится памятник "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Строительство происходит вблизи с. Ставки Каланчацкого района Херсонской области, недалеко от границы с временно оккупированным Крымом. Сейчас там продолжаются земляные работы по подготовке участка, уже залит фундамент. В строительстве принимают участие ветераны АТО, члены Союза ветеранов АТО и члены крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджана.

Инициировала проект благотворительная инициатива "Героика".

"Начали один из самых сложных проектов "Героики". Верю, что этот проект не только сложный, но и чрезвычайно нужный для Украины и наших людей в Крыму", - написал на своей странице в Facebook руководитель БФ "Героика" Павел Подобед.

"Героика" - это благотворительный фонд, возникший в 2010 году как общественная инициатива по сооружению памятников и памятных знаков борцам за волю Украины.

Напомним, в ночь на 26 октября 29-летний латвийский спортсмен Дмитрий Калинин устроил акт самосожжения возле памятника Вечного огня в городе Даугавпилс.