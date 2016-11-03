На Херсонщині з'явиться пам’ятник “Кримчанам, загиблим у боях за єдність України”
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Херсонщині споруджують пам’ятник кримчанам, загиблим у боях за єдність України. Про це передає кореспондент УНН.
Будівництво відбувається поблизу с.Ставки Каланчацького району Херсонської області, неподалік від кордону з тимчасово окупованим Кримом. Наразі там тривають земляні роботи з підготовки ділянки, вже залито фундамент. У будівництві беруть учать ветерани АТО, члени Спілки ветеранів АТО та члени кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджана.
Ініціювала проект благодійна ініціатива “Героїка”.
“Почали один з найскладніших проектів „Героїки“. Вірю, що цей проект не лише складний, але й надзвичайно потрібний для України та наших людей у Криму”, — написав на своїй сторінці в Facebook керівник БФ “Героїка” Павло Подобєд.
“Героїка” — це благодійний фонд, що виник у 2010 році як громадська ініціатива зі спорудження пам’ятників і пам’ятних знаків борцям за волю України.
Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня 29-річний латвійський спортсмен Дмитро Калінін влаштував акт самоспалення біля пам'ятника Вічного вогню в місті Даугавпілс.