На Херсонщине уничтожено шесть российских БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Херсонской области украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
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"26 апреля 2023 года, на Херсонщине, воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожено шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов: 5 - ударных БпЛА “Ланцет” и 1 - БпЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.
Дополнение
Украинские военные 24 апреля уничтожили девять вражеских БпЛА.