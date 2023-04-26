На Херсонщині знищено шість російських БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Херсонській області українські військові знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Цитата
"26 квітня 2023 року, на Херсонщині, воїнами мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів: 5 - ударних БпЛА “Ланцет” та 1 - БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українські військові 24 квітня знищили дев’ять ворожих БпЛА.