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На Херсонщині знищено шість російських БпЛА

На Херсонщині знищено шість російських БпЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Херсонській області українські військові знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Цитата

"26 квітня 2023 року, на Херсонщині, воїнами мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів: 5 - ударних БпЛА “Ланцет” та 1 - БпЛА "Мерлін-ВР", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українські військові 24 квітня знищили дев’ять ворожих БпЛА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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