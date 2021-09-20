На Херсонщине зафиксировали 71 случай коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Херсонщине за 20 сентября зафиксирован 71 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1312 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 630 ПЦР-исследований, 436 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1035 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 71 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 47 женщин и 24 мужчины. Среди них 7 детей”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 57 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек.
Добавляется, что умерли три человека, когда выздоровела 41 человек.
“Поэтому сейчас в области 40 011 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 36 548 человек победили недуг;
— 2151 человек инфицирован COVID-19;
— 1312 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 350 646 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 919 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.