На Херсонщині зафіксували 71 випадок коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Херсонщині за 20 вересня зафіксовано 71 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 312 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 630 ПЛР-досліджень, 436 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1035 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 71 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 47 жінок та 24 чоловіки. Серед них 7 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 57 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб.
Додається, що померли три людини, коли одужала 41 особа.
“Тож наразі в області 40 011 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 36 548 людей побороли недуг;
— 2 151 людина інфікована COVID-19;
— 1 312 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 350 646 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 919 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.