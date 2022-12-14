В Херсонской области зафиксировано 64 случая сексуального насилия оккупантами над гражданскими
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Херсонской области зафиксировали 64 случая сексуального насилия. Как сообщает Офис Генерального прокурора, это больше, чем в других деоккупированных областях Украины, передает УНН.
Детали
В частности, прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance в течение 7-11 декабря посещали освобожденные населенные пункты и документировали случаи преступлений российских военных.
Среди наиболее распространенных фактов сексуального насилия – принудительное обнажение, изнасилование, истязание электротоком гениталий.
По словам руководителя Киевского областного центра социально-психологической помощи, психолога проекта Asisto (Фонд Семьи Андреевых) Василия Гуменюка, основная задача психолога в группе – помочь пострадавшим прожить травматический опыт.
Цитата
“В основном пострадавшие открыты. Заметна их мотивированность в донесении информации о пытках широкой общественности. Однако присутствует защитная реакция в виде неприятия травматического опыта и игнорирования необходимости получения длительной психологической помощи”, – заявил руководитель Киевского областного центра социально-психологической помощи Василий Гуменюк.
Дополнение
На освобожденных от русских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений.