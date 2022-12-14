На Херсонщині зафіксовано 64 випадки сексуального насильства окупантами над цивільними
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства. Як інформує Офіс Генерального прокурора, це більше, ніж в інших деокупованих областях України, передає УНН.
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Зокрема, прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance протягом 7-11 грудня відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових.
Серед найбільш поширених фактів сексуального насильства – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.
За словами керівника Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги, психолога проєкту Asisto (Фонд Сім'ї Андреєвих) Василя Гуменюка, основне завдання психолога в групі – допомогти постраждалим прожити травматичний досвід.
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“Здебільшого постраждалі відкриті. Помітна їхня мотивованість в донесенні інформації про тортури до широкої громадськості. Проте присутня захисна реакція у вигляді неприйняття травматичного досвіду та ігнорування необхідності отримання тривалої психологічної допомоги”, – заявив керівник Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги Василь Гуменюк.
Доповнення
На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.