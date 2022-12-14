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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Херсонщині зафіксовано 64 випадки сексуального насильства окупантами над цивільними

На Херсонщині зафіксовано 64 випадки сексуального насильства окупантами над цивільними

Київ • УНН

 • 542101 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства. Як інформує Офіс Генерального прокурора, це більше, ніж в інших деокупованих областях України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance протягом 7-11 грудня відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових.

Серед найбільш поширених фактів сексуального насильства – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.

За словами керівника Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги, психолога проєкту Asisto (Фонд Сім'ї Андреєвих) Василя Гуменюка, основне завдання психолога в групі – допомогти постраждалим прожити травматичний досвід.

Цитата

“Здебільшого постраждалі відкриті. Помітна їхня мотивованість в донесенні інформації про тортури до широкої громадськості. Проте присутня захисна реакція у вигляді неприйняття травматичного досвіду та ігнорування необхідності отримання тривалої психологічної допомоги”, – заявив керівник Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги Василь Гуменюк.

Доповнення

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.

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