В Херсонской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Херсонской области за минувшие сутки ликвидировали 18 пожаров в экосистемах. Общая площадь пожаров составила около 5 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в области.
"11 июля зафиксировано 18 пожаров в экосистемах области, из которых 2 возникших на территории Великоалександровского лесоохотничьего хозяйства. Пожары сухой растительности ликвидированы силами областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лесной подстилки - совместно с работниками лесной охраны. Общая площадь пожаров составила около 5 га", - говорится в сообщении.
Указано, что, несмотря на высокий уровень пожароопасности, Служба "101" призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и не разводить открытый огонь у лесной зоны, полей, а также не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, продолжается тушение лесного пожара на Луганщине, открытого огня нет, тлеют отдельные ячейки.