На Херсонщині за добу ліквідували 18 природних пожеж

“11 липня зафіксовано 18 пожеж в екосистемах області, з яких 2 виникли на території Великоолександрівського лісомисливського господарства. Пожежі сухої рослинності ліквідовані силами обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій, лісової підстилки - спільно з працівниками лісової охорони. Загальна площа пожеж склала біля 5 га”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що, зважаючи на високий рівень пожежонебезпеки, Служба “101” закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах і не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, полів, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, відкритого вогню немає, тліють окремі осередки.



