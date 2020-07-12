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На Херсонщині за добу ліквідували 18 природних пожеж

На Херсонщині за добу ліквідували 18 природних пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. На Херсонщині за минулу добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах. Загальна площа пожеж склала близько 5 гектарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в області.

“11 липня зафіксовано 18 пожеж в екосистемах області, з яких 2 виникли на території Великоолександрівського лісомисливського господарства. Пожежі сухої рослинності ліквідовані силами обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій, лісової підстилки - спільно з працівниками лісової охорони. Загальна площа пожеж склала біля 5 га”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що, зважаючи на високий рівень пожежонебезпеки, Служба “101” закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах і не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, полів, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, продовжується гасіння лісової пожежі на Луганщині, відкритого вогню немає, тліють окремі осередки.

Українські Національні Новини

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