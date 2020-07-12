Лісова пожежа на Луганщині: відкритого вогню немає, тліють окремі осередки

Рятувальники нагадали, що о 17 год. 40 хв. 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа пройдена вогнем склала близько 5 тис. га.

“Станом на 07 год. 12 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 22, між 27 та 35, 139, 141 кварталах Борівського та у кварталах 37, 46 Охтирського лісництв)”, — повідомили рятувальники.

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“Всього до ліквідації пожежі залучено 690 чоловік та 176 одиниць техніки, з них від ДСНС — 485 чоловік особового складу та 105 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.