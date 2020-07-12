Лесной пожар в Луганской области: открытого огня нет, тлеют отдельные ячейки

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели напомнили, что в 17 час. 40 мин. 9 июля пожар был локализован. Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га.

“По состоянию на 07 час. 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)”, — сообщили спасатели.

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“Всего к ликвидации пожара были привлечены 690 человек и 176 единиц техники, из них от ГСЧС — 485 человек личного состава и 105 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

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