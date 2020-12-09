На Херсонщине за сутки 334 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 334 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1488 ПЦР-исследований и 1385 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 334 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 10 детей и 8 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В Херсонской ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “307 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 27 человек”.
За сутки в области умерли шесть человек: “Все имели пневмонию и COVID-19”. В частности, есть 23 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 12 826 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 6044 человека побороли недуг;
— 6491 человек инфицирован COVID-19;
— 291 человек умер”, — сообщили в ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 928 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.