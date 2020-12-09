На Херсонщині за добу 334 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 334 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
“За останню добу проведено 1488 ПЛР-досліджень та 1385 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 334 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 10 дітей та 8 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
У Херсонській ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “307 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 27 осіб”.
За добу в області померли шість осіб: “Усі мали пневмонію та COVID-19”. Зокрема, є 23 нових одужання.
“Тож наразі в області 12 826 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 6044 людини побороли недуг;
— 6491 людина інфікована COVID-19;
— 291 людина померла”, — повідомили у ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 928 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.