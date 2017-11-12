"В Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая", - сообщил он.

Как отметил премьер, после завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине.

Как сообщал УНН, Исландия запустила станцию которая превращает углекислый газ в камень.

Напомним, воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение, поможет очищать воду от разлитой нефти. С этим проектом он получил "золото" на Олимпиаде GENIUS, проходившей в городе Освего (штат Нью-Йорк).