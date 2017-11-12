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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34336 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45315 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50891 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46239 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91868 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99554 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции

В Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции

Киев  •  УНН

 • 18945 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая". Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook, передает УНН.

"В Херсонской области введено в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая", - сообщил он.

Как отметил премьер, после завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине.

Как сообщал УНН, Исландия запустила станцию которая превращает углекислый газ в камень.

Напомним, воспитанник Малой академии наук Украины Николай Иванченко представил изобретение, поможет очищать воду от разлитой нефти. С этим проектом он получил "золото" на Олимпиаде GENIUS, проходившей в городе Освего (штат Нью-Йорк).

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