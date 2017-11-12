"На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції "Новотроїцька", - повідомив він.

Як зазначив прем'єр, після завершення будівництва електростанція увійде до трійки найпотужніших в Україні.

Як повідомляв УНН, Ісландія запустила станцію яка перетворює вуглекислий газ в камінь.

Нагадаємо, вихованець Малої академії наук України Микола Іванченко презентував винахід, що допоможе очищувати воду від розлитої нафти. Із цим проектом він здобув “золото” на олімпіаді GENIUS, що проходила у місті Освего (штат Нью-Йорк).