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На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції

На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції

Київ • УНН

 • 18949 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції "Новотроїцька". Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на сторінці у Facebook, передає УНН.

"На Херсонщині введено в експлуатацію 12 вітрогенераторів вітряної електростанції "Новотроїцька", - повідомив він.

Як зазначив прем'єр, після завершення будівництва електростанція увійде до трійки найпотужніших в Україні.

Як повідомляв УНН, Ісландія запустила станцію яка перетворює вуглекислий газ в камінь.

Нагадаємо, вихованець Малої академії наук України Микола Іванченко презентував винахід, що допоможе очищувати воду від розлитої нафти. Із цим проектом він здобув “золото” на олімпіаді GENIUS, що проходила у місті Освего (штат Нью-Йорк).

Українські Національні Новини

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