На Херсонщине в Днепре один человек утонул, а другой пропал без вести

Информация об утонувшем поступила 18 ноября. Трагедия произошла в Голопристанском районе. Тело мужчины нашли в воде недалеко от берега в пределах с.Ст.Збурьивка.

Было установлено, что указанный гражданин собирался на рыбалку с другим мужчиной, который исчез. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. 19 ноября Голопристанскими спасателями направлена ​​заявка на привлечение водолазной группы для обследования дна акватории р.Днепр прилегающей к месту происшествия. Обследование дна водолазной группой результатов не дало.

Тело другого мужчины до сих пор не обнаружено.