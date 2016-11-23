На Херсонщине в Днепре один человек утонул, а другой пропал без вести
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсонской области на воде утонул человек. Об этом УНН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы местной ОГА.
Информация об утонувшем поступила 18 ноября. Трагедия произошла в Голопристанском районе. Тело мужчины нашли в воде недалеко от берега в пределах с.Ст.Збурьивка.
Было установлено, что указанный гражданин собирался на рыбалку с другим мужчиной, который исчез. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. 19 ноября Голопристанскими спасателями направлена заявка на привлечение водолазной группы для обследования дна акватории р.Днепр прилегающей к месту происшествия. Обследование дна водолазной группой результатов не дало.
Тело другого мужчины до сих пор не обнаружено.