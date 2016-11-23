На Херсонщині у Дніпрі один чоловік потонув, а інший зник безвісти

Інформація про потонулого надійшла 18 листопада. Трагедія сталась у Голопристанському районі. Тіло чоловіка знайшли у воді неподалік від берега в межах с.Ст.Збур’ївка.

Було встановлено, що зазначений громадянин збирався на риболовлю з іншим чоловіком, який зник. Тіло загиблого було відправлено на судово-медичну експертизу. 19 листопада Голопристанськими рятувальниками направлена заявка на залучення водолазної групи для обстеження дна акваторії р.Дніпро прилеглої до місця події. Обстеження дна водолазною групою результатів не дало.

Тіло іншого чоловіка досі не виявлено.