Активисты и учасники АТО: на Херсонщине более 600 человек находятся в плену оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Херсонской области более 600 человек находятся в плену в оккупантов. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во время брифинга, передает УНН.
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“По нашей информации более 600 человек находятся в плену. Это активисты, участники АТО, это люди которые всей своей позицией показывают что они против того, что происходит. Они удерживаются в разных местах. Это следственный изолятор Херсонщины, это отделение полиции где всегда есть соответствующие места в захваченных городах. Новая Каховка, Каховка, Геническ, Скадовск. Это территория и помещение баз отдыха, санаториев, пансионатов которых сотни на Херсонщине”, — рассказал Лагута.
Детали
Он добавил, что мер Голой Пристани Александр Бабич уже почти три месяца в плену.
“Есть только оперативная информация, где он может находиться”, — сказал Лагута.
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