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Активісти та учасники АТО: на Херсонщині понад 600 людей перебувають у полоні окупантів

Активісти та учасники АТО: на Херсонщині понад 600 людей перебувають у полоні окупантів

Київ • УНН

 • 84262 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На Херсонщині понад 600 людей перебувають у полоні в окупантів. Про це розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“За нашою інформацією понад 600 людей перебувають у полоні. Це активісти, учасники АТО, це люди, які всією своєю позицією показують, що вони проти того, що відбувається. Вони утримуються в різних місцях. Це слідчий ізолятор Херсонщини, це відділення поліції, де завжди є відповідні місця в захоплених містах. Нова Каховка, Каховка, Генічеськ, Скадовськ. Це територія та приміщення баз відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, яких сотні на Херсонщині”, — розповів Лагута.

Деталі

Він додав, що мер Голої Пристані Олександр Бабич вже майже три місяці в полоні.

“Є тільки оперативна інформація, де він може бути”, — сказав Лагута.

Доповнення

Російські війська взяли в полон голову адміністрації селища Чорнобаївка (Херсонська область) Ігоря Дударя.

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Українські Національні Новини

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