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В Херсонской области полицейские обнаружили наркоплантацию на 700 тысяч гривен

В Херсонской области полицейские обнаружили наркоплантацию на 700 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 7610 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Херсонской области разоблачили 44-летнего мужчину, который выращивал на приусадебном участке элитные сорта конопли. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый выращивал только элитные сорта конопли. Созревали такие растения за 90 дней.

"Во время обыска на приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 75 кустов конопли, которые уже были зрелыми и готовыми к сбору. Еще 50 саженцев человек выращивал в горшках, чтобы сразу высадить новую партию конопли после сбора старого нарковрожаю. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет примерно 700 000 гривен. Также во время обыска у подозреваемого полицейские нашли предмет, похожий на пистолет. Все изъятое направлено на исследование ", - рассказали в полиции.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в столице на сбыте 100 грамм амфетамина задержан сотрудник патрульной полиции .

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