На Херсонщині поліцейські виявили наркоплантацію на 700 тисяч гривень

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У Херсонській області викрили 44-річного чоловіка, який вирощував на присадибній ділянці елітні сорти конопель. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, підозрюваний вирощував лише елітні сорти конопель. Дозрівали такі рослини за 90 днів.

“Під час обшуку на присадибній ділянці підозрюваного поліцейські виявили 75 кущів конопель, які вже були зрілими та готовими до збору. Ще 50 саджанців чоловік вирощував у горщиках, щоб одразу висадити нову партію конопель після збору старого нарковрожаю. Вартість вилучених наркотиків на „чорному ринку“ складає приблизно 700 тисяч гривень. Також під час обшуку у підозрюваного поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет. Усе вилучене направлено на дослідження”, — розповіли у поліції.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” та ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України “Посів або вирощування снотворного маку чи конопель”.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у столиці на збуті 100 грам амфетаміну затримано співробітника патрульної поліції.

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