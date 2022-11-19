В Херсонской области полицейские осматривают СИЗО и устанавливают лица, которые осуществляли охрану во время оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полицейские в Херсонской области проводят следственные действия в СИЗО, и устанавливают лица, которые находились в учреждении, а также оккупантов, осуществлявших охрану на территории во время оккупации. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
Детали
Правоохранители осматривают прилегающую территорию, чтобы максимально зафиксировать события и собрать информацию о военнослужащих россии, которые там находились во время оккупации города.
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“Отработка деоккупированного Херсона продолжается. Ежедневно следователи и криминалисты Национальной полиции проводят комплекс следственных действий на территории сожженного следственного изолятора. В частности, устанавливают лица, которые находились в СИЗО, а также оккупантов, осуществлявших охранную деятельность на территории учреждения во время оккупации”, – говорится в сообщении.