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В Херсонской области полицейские осматривают СИЗО и устанавливают лица, которые осуществляли охрану во время оккупации

В Херсонской области полицейские осматривают СИЗО и устанавливают лица, которые осуществляли охрану во время оккупации

Киев • УНН

 • 431330 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полицейские в Херсонской области проводят следственные действия в СИЗО, и устанавливают лица, которые находились в учреждении, а также оккупантов, осуществлявших охрану на территории во время оккупации. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Детали

Правоохранители осматривают прилегающую территорию, чтобы максимально зафиксировать события и собрать информацию о военнослужащих россии, которые там находились во время оккупации города.

Цитата

“Отработка деоккупированного Херсона продолжается. Ежедневно следователи и криминалисты Национальной полиции проводят комплекс следственных действий на территории сожженного следственного изолятора. В частности, устанавливают лица, которые находились в СИЗО, а также оккупантов, осуществлявших охранную деятельность на территории учреждения во время оккупации”, – говорится в сообщении.

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