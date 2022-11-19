На Херсонщині поліцейські оглядають СІЗО та встановлюють осіб, які здійснювали охорону під час окупації

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Правоохоронці оглядають прилеглу територію, аби максимально зафіксувати події та зібрати інформацію про військовослужбовців рф, які там перебували під час окупації міста.

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“Відпрацювання деокупованого Херсону триває. Щодня слідчі та криміналісти Національної поліції проводять комплекс слідчих дій на території спаленого слідчого ізолятора. Зокрема, встановлюють осіб, які перебували в СІЗО, а також окупантів, які здійснювали охоронну діяльність на території установи під час окупації”, – йдеться в повідомленні.