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На Херсонщині поліцейські оглядають СІЗО та встановлюють осіб, які здійснювали охорону під час окупації

На Херсонщині поліцейські оглядають СІЗО та встановлюють осіб, які здійснювали охорону під час окупації

Київ • УНН

 • 431332 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Поліцейські на Херсонщині проводять слідчі дії у СІЗО, та встановлюють осіб, які перебували в в установі, а також окупантів, які здійснювали охоронну діяльність на території під час окупації. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці оглядають прилеглу територію, аби максимально зафіксувати події та зібрати інформацію про військовослужбовців рф, які там перебували під час окупації міста.

Цитата

“Відпрацювання деокупованого Херсону триває. Щодня слідчі та криміналісти Національної поліції проводять комплекс слідчих дій на території спаленого слідчого ізолятора. Зокрема, встановлюють осіб, які перебували в СІЗО, а також окупантів, які здійснювали охоронну діяльність на території установи під час окупації”, – йдеться в повідомленні.

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