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В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 120 дворов

Киев • УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на 7:00 20 июня остаются подтопленными 120 домохозяйств, из них 3 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 120 дворов

“13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района”, — говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 53 чел. и 15 ед. тех., из них от ГСЧС 41 чел. о/с и 11 ед. техники.

В течение суток откачано 9 тыс. 300 м3 воды (всего с начала работ 108 тыс. м3).

Проложены временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму решили закрыть две выставочные залы затопленного Воронцовского дворца.

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