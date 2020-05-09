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В Херсонской области во время празднования Дня Победы три человека нарушили карантинные правила

Киев • УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Херсонской области во время мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на трех граждан составили административные протоколы за нарушение правил карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

В Херсонской области во время празднования Дня Победы три человека нарушили карантинные правила

"За нарушение карантинных правил в отношении трех граждан были составлены административные протоколы по ст.44-3 КоАП" Нарушение правил карантина людей. Грубых нарушений правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что сегодня в период с 9 до 15 часов на территории области с участием почти 750 граждан состоялись 12 массовых мероприятий. Наибольшее их количество прошло в областном центре.

"Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более 200 сотрудников полиции, в том числе сотрудники Управления превентивной деятельности, районных отделов, патрульные полицейские, спецназовцы, бойцы Нацгвардии, другие правоохранители и представители общественных формирований", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что попытки граждан воспользоваться запрещенной символикой или нарушить карантинные требования полицейские сразу обнаруживали и прекращали, проводили профилактически разъяснительные беседы и доводили до сведения граждан требования действующего законодательства.

Напомним, в полиции заявили, что информация о проведении в Херсоне парада Победы является недостоверной.

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