На Херсонщині під час відзначення Дня Перемоги троє людей порушили карантинні правила
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Херсонщині під час заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на трьох громадян склали адміністративні протоколи через порушення правил щодо карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
"За порушення карантинних правил у відношенні трьох громадян були складені адміністративні протоколи за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей". Грубих порушень правопорядку не допущено", - йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється, що сьогодні в період з 9 до 15 години на території області за участю майже 750 громадян відбулися 12 масових заходів. Найбільша їх кількість пройшла в обласному центрі.
"Охорону публічного порядку та безпеку громадян забезпечували понад 200 працівників поліції, зокрема співробітники Управління превентивної діяльності, районних відділів, патрульні поліцейські, спецпризначенці, бійці Нацгвардії, інші правоохоронці та представники громадських формувань", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що спроби громадян скористатись забороненою символікою або ж порушити карантинні вимоги поліцейські одразу виявляли і припиняли, проводили профілактично-роз’яснювальні бесіди та доводили до відома громадян вимоги чинного законодавства.
Нагадаємо, в поліції заявили, що інформація щодо проведення в Херсоні параду Перемоги є недостовірною.