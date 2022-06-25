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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Херсонской области оккупанты намеренно пытаются получить ранения и эвакуироваться – ОК “Юг”

Киев • УНН

 • 222667 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Херсонской области оккупанты намеренно пытаются получить легкие ранения и эвакуироваться. Как информирует Оперативное командование “Юг”, россияне роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения, передает УНН.

Цитата

“Деморализованное войско выискивает способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения”, – говорится в сообщении.

Детали

Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными.

Кроме того, на Змеином продолжается военная операция. Корабельная группировка вражеского флота, пошатнувшаяся несколькодневным штормом, держится на безопасном для себя расстоянии от способов поражения силами обороны.

Но сохраняется угроза ракетных ударов 16 "Калибрамы" с моря, стратегической авиацией - с неба, береговыми ракетными комплексами из оккупированной суши.

Дополнение

Тем временем, под Харьковом рашисты паникуют и пытаются сбежать, чтобы не участвовать в наступлении на ВСУ.

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