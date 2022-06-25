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На Херсонщині окупанти навмисно намагаються отримати поранення та евакуюватися – ОК “Південь”

На Херсонщині окупанти навмисно намагаються отримати поранення та евакуюватися – ОК “Південь”

Київ • УНН

 • 222668 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Херсонській області окупанти навмисно намагаються отримати легкі поранення та евакуюватися. Як інформує Оперативне командування “Південь”, росіяни риють не окопи, а углиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення, передає УНН.

Цитата

“Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Окрім того, на Зміїному триває військова операція. Корабельне угруповання ворожого флоту, захитане кількаденним штормом, тримається на безпечній для себе відстані від способів ураження силами оборони.

Але зберігається загроза ракетних ударів 16 "Калібрами" з моря, стратегічною авіацією - з неба, береговими ракетними комплексами з окупованого суходолу.

Доповнення

Тим часом, під Харковом рашисти панікують і намагаються втекти, аби не брати участь у наступі на ЗСУ.

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