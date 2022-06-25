Рашисти панікують та намагаються втекти від наступу на ЗСУ під Харковом: ГУР перехопило розмову

Цитата

«Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці, ну вас на х*й. Я з вами не піду. Вам п**да буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення знищили в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином, на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг втекти, той втік. Я вже думаю, руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на х*й. Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо***не. Втекло вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість”, – розповів про не надто добрий стан справ підрозділу під час телефонної розмови окупант. Він також жаліється, що його БТР згорів.

Доповнення

Збройні сили України з 24 лютого по 25 червня ліквідували близько 34 700 російських військових.