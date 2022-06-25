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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22177 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65586 перегляди

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Рашисти панікують та намагаються втекти від наступу на ЗСУ під Харковом: ГУР перехопило розмову

Рашисти панікують та намагаються втекти від наступу на ЗСУ під Харковом: ГУР перехопило розмову

Київ • УНН

 • 457438 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У новій перехопленій розмові Головним управлінням розвідки рашист заявляє, що стан справ у його підрозділі занадто поганий, а російські вояки намагаються втекти, щоб не наступати на ЗСУ на Харківському напрямку, передає УНН з посиланням на перехват розмови.

Цитата

«Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці, ну вас на х*й. Я з вами не піду. Вам п**да буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення знищили в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином, на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг втекти, той втік. Я вже думаю, руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на х*й. Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо***не. Втекло вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість”, – розповів про не надто добрий стан справ підрозділу під час телефонної розмови окупант. Він також жаліється, що його БТР згорів.

Доповнення

Збройні сили України з 24 лютого по 25 червня ліквідували близько 34 700 російських військових.

Українські Національні Новини

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