Генштаб: в Україні знищено вже 34 тисячі 700 російських агресорів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Збройні сили України з 24 лютого по 25 червня ліквідували близько 34 700 російських військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За минулу добу кількість знищених ворогів зросла на 170 осіб.
Також знищено російських танків 1511 (+4) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8), артилерійських систем – 764 (+5), РСЗВ - 241 (+0), засобів ППО - 99 (+0), літаків – 217 (+1), гелікоптерів – 184 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4), крилатих ракет - 137 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7), спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Дані не остаточні.