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Генштаб: в Украине уничтожены уже 34 тысячи 700 российских агрессоров

Генштаб: в Украине уничтожены уже 34 тысячи 700 российских агрессоров

Киев • УНН

 • 155726 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 25 июня ликвидировали около 34 700 российских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Детали

За минувшие сутки количество уничтоженных врагов выросло на 170 человек.

Также уничтожены российские танки 1511 (+4) единиц, боевых бронированных машин – 3645 (+8), артиллерийских систем – 764 (+5), РСЗО - 241 (+0), средств ПВО - 99 (+0), самолетов –217(+1), вертолетов –184(+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 626(+4), крылатых ракет - 137(+0), кораблей/катеров - 14(+) 0), автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7), специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Данные не окончательны.

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