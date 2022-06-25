Рашисты паникуют и пытаются уйти от наступления на ВСУ под Харьковом: ГУР перехватило разговор

Цитата

“Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята, ну вас на х*й. Я с вами не пойду. Вам п***да будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, отделения уничтожили в БТР. Там трехсотых три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили все. Кто мог убежать, тот скрылся. Я думаю, руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на х*й. Типа наступление, какой отпуск... Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо йо***не. Убежало уже человек восемьдесят. Нас осталось людей шесть”, — рассказал о не слишком хорошем положении дел подразделения во время телефонного разговора оккупант. Он также жалуется, что его БТР сгорел.

Дополнение

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 25 июня ликвидировали около 34 700 российских военных.