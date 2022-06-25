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13:44 • 27523 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42315 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44595 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22267 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56484 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 58657 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Рашисты паникуют и пытаются уйти от наступления на ВСУ под Харьковом: ГУР перехватило разговор

Рашисты паникуют и пытаются уйти от наступления на ВСУ под Харьковом: ГУР перехватило разговор

Киев • УНН

 • 457437 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В новом перехваченном разговоре Главным управлением разведки рашист заявляет, что положение дел в его подразделении слишком плохое, а российские воины пытаются скрыться, чтобы не наступать на ВСУ на Харьковском направлении, передает УНН со ссылкой на перехват разговора УНН.

Цитата

“Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята, ну вас на х*й. Я с вами не пойду. Вам п***да будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, отделения уничтожили в БТР. Там трехсотых три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили все. Кто мог убежать, тот скрылся. Я думаю, руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на х*й. Типа наступление, какой отпуск... Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо йо***не. Убежало уже человек восемьдесят. Нас осталось людей шесть”, — рассказал о не слишком хорошем положении дел подразделения во время телефонного разговора оккупант. Он также жалуется, что его БТР сгорел.

Дополнение

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 25 июня ликвидировали около 34 700 российских военных.

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