На Херсонщине оккупанты атаковали машину "скорой"

Цитата

“В Николаевке россияне атаковали карету “скорой”. В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым”, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали.

В результате вражеского обстрела поврежден служебный автомобиль.

Дополнение

Также сегодня, 18 сентября, враг с беспилотника целенаправленно попал взрывчаткой по автостанции в Бериславе. Четверо пострадавших госпитализированы. Обновились данные по вчерашним обстрелам Николаевки - один мужчина убит и один ранен.