На Херсонщине оккупанты атаковали машину "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. российские войска в поселке Николаевка Херсонской области обстреляли машину скорой помощи, сообщила в понедельник Херсонская ОВА, пишет УНН.
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“В Николаевке россияне атаковали карету “скорой”. В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым”, - говорится в сообщении.
По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали.
В результате вражеского обстрела поврежден служебный автомобиль.
Дополнение
Также сегодня, 18 сентября, враг с беспилотника целенаправленно попал взрывчаткой по автостанции в Бериславе. Четверо пострадавших госпитализированы. Обновились данные по вчерашним обстрелам Николаевки - один мужчина убит и один ранен.