На Херсонщині окупанти атакували машину "швидкої"

Цитата

“У Миколаївці росіяни атакували карету “швидкої”. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали.

В результаті ворожого обстрілу пошкоджений службовий автомобіль.

Доповнення

Також сьогодні, 18 вересня, ворог з безпілотника цілеспрямовано поцілив вибухівкою по автостанції у Бериславі. Четверо постраждалих ушпиталено. Оновились дані щодо вчорашніх обстрілів Миколаївки - одного чоловіка вбито і одного поранено.