На Херсонщині окупанти атакували машину "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. російські війська у селищі Миколаївка Херсонської області обстріляли машину швидкої допомоги, повідомила у понеділок Херсонська ОВА, пише УНН.
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“У Миколаївці росіяни атакували карету “швидкої”. У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим”, - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали.
В результаті ворожого обстрілу пошкоджений службовий автомобіль.
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Також сьогодні, 18 вересня, ворог з безпілотника цілеспрямовано поцілив вибухівкою по автостанції у Бериславі. Четверо постраждалих ушпиталено. Оновились дані щодо вчорашніх обстрілів Миколаївки - одного чоловіка вбито і одного поранено.