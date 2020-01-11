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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111364 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125735 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104586 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107634 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107805 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131830 просмотра

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В Херсонской области "черные" лесорубы напали на работников гослесохраны: есть погибший

В Херсонской области "черные" лесорубы напали на работников гослесохраны: есть погибший

Киев  •  УНН

 • 24968 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На работников гослесохраны напали "черные" лесорубы во время проведения оперативного рейда по охране лесного фонда. В результате инцидента погиб один из "лесорубов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

Так, 10 января, примерно в 17:00, во время проведения оперативного рейда, группа оперативного реагирования гослесохраны государственного предприятия "Великокопанивское лесоохотничье хозяйство" обнаружила четырех лесонарушителей, которые осуществляли незаконную заготовку древесины на грани земель Малокопановского сельского совета и квартала 1 Виноградовского лесничества.

"Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль "Нива-ВАЗ-2121" и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП "Великокопанивсское ЛМХ", - говорится в сообщении.

Так, в целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые лесонарушитель не отреагировал, продолжая направленное движение на работника государственной лесной охраны. С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны было осуществлено выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что полиция оперативно нашла трех лесонарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.

Напомним, в Херсоне задержали и арестовали беглеца, подозреваемого в убийстве.

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