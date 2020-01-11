В Херсонской области "черные" лесорубы напали на работников гослесохраны: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На работников гослесохраны напали "черные" лесорубы во время проведения оперативного рейда по охране лесного фонда. В результате инцидента погиб один из "лесорубов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
Так, 10 января, примерно в 17:00, во время проведения оперативного рейда, группа оперативного реагирования гослесохраны государственного предприятия "Великокопанивское лесоохотничье хозяйство" обнаружила четырех лесонарушителей, которые осуществляли незаконную заготовку древесины на грани земель Малокопановского сельского совета и квартала 1 Виноградовского лесничества.
"Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль "Нива-ВАЗ-2121" и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП "Великокопанивсское ЛМХ", - говорится в сообщении.
Так, в целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые лесонарушитель не отреагировал, продолжая направленное движение на работника государственной лесной охраны. С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны было осуществлено выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью.
Отмечается, что полиция оперативно нашла трех лесонарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.
Напомним, в Херсоне задержали и арестовали беглеца, подозреваемого в убийстве.