На Херсонщині "чорні" лісоруби напали на працівників держлісохорони: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На працівників держлісохорони напали "чорні" лісоруби під час проведення оперативного рейду з охорони лісового фонду. В результаті інциденту помер один із "лісорубів". Про це повідомляє УНН із посиланням на прессслужбу Держлісагентства.
Так, 10 січня, приблизно о 17:00, під час проведення оперативного рейду, група оперативного реагування держлісохорони державного підприємства "Великокопанівське лісомисливське господарство" виявила чотирьох лісопорушників, які здійснювали незаконну заготівлю деревини на межі земель Малокопанівської сільської ради та кварталу 1 Виноградівського лісництва.
"Під час їх затримання лісопорушники почали чинити опір та втікати з місця вчинення злочину, троє осіб зникли з місця скоєння порушення, а четвертий сів за кермо авто "Нива-ВАЗ-2121" та намагався здійснити наїзд на працівника державної лісової охорони ДП "Великокопанівське ЛМГ", - йдеться у повідомленні.
Так, у цілях самооборони працівник держлісохорони здійснив попереджуючі постріли у повітря, на які лісопорушник не відреагував, продовжуючи спрямований рух на працівника державної лісової охорони. З метою зупинки автомобіля та самозахисту працівником держлісохорони було здійснено постріл по радіатору автомобіля, але в результаті рикошету куля пробила лобове скло автомобіля і поранила лісопорушника. Травма виявилась несумісна з життям.
Зазначається, що поліція оперативно знайшла трьох лісопорушників, які зникли з місця скоєння злочину. Всі учасники надзвичайної події були затримані поліцією. Ведуться слідчі дії.
Нагадаємо, у Херсоні затримали і арештували втікача, підозрюваного у вбивстві.