У Херсоні затримали і арештували втікача, підозрюваного у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Підозрюваного у вбивстві, який втік з-під домашнього арешту на Херсонщині, затримали. Його заарештували до кінця досудового розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
"Сьогодні у Херсонському міському суді відбулося засідання щодо зміни міри запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві 22-річного херсонця. У зв’язку з тим, що 26-річний зловмисник порушив режим утримання під домашнім арештом та втік, після чого поліцейські затримали його упродовж доби, слідчі повторно вийшли з клопотанням судді про зміну міри запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на більш суворий – поміщення підозрюваного під варту", - повідомили у поліції.
"Щойно суд задовольнив клопотання слідчого і обрав зловмиснику міру запобіжного заходу – тримання під вартою у слідчому ізоляторі до кінця досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Святвечір на Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві.