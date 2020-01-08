В Херсоне задержали и арестовали беглеца, подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Подозреваемого в убийстве, который сбежал из-под домашнего ареста в Херсонской области, задержали. Его арестовали до конца досудебного расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
"Сегодня в Херсонском городском суде состоялось заседание по изменению меры пресечения подозреваемому в убийстве 22-летнего херсонца. В связи с тем, что 26-летний злоумышленник нарушил режим содержания под домашним арестом и скрылся, после чего полицейские задержали его в течение суток, следователи повторно вышли с ходатайством судьи об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на более строгую - помещения подозреваемого под стражу", - указали в полиции.
"Только что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал злоумышленнику меру пресечения - содержание под стражей в следственном изоляторе до конца досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сочельник в Херсонской области сбежал подозреваемый в убийстве.