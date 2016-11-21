В Херсонской области мужчина, который облил себя бензином и поджег ночью, умер в больнице
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Акт самосожжения устроил житель Херсонской области. Об этом корреспонденту УНН рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Херсонской области.
Инцидент произошел в поселке Плавское Генического района. Поджег себя житель Херсонской области у себя во дворе. Очевидцы погасили огонь и вызвали "скорую".
Пострадавшего доставили в районную больницу с ожогами.
Как выяснили следователи, на такой поступок мужчина пошел из-за ссоры с женой. Как оказалось, беременная женщина ругала мужа за то, что он при ней курит и этим может навредить ребенку.
Не выдержав ссор, он решил покончить жизнь самоубийством. Из-за значительных ожогов мужчина скончался в больнице ночью.
Сведения внесли в ЕРДР по ч.1 ст.115 с пометкой "Самоубийство".