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На Херсонщині чоловік, який облив себе бензином та підпалив вночі, помер у лікарні

На Херсонщині чоловік, який облив себе бензином та підпалив вночі, помер у лікарні

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Акт самоспалення влаштував житель Херсонщини 19 листопада. Від отриманих опіків чоловік помер сьогодні вночі в лікарні. Про це кореспонденту УНН розповіли у відділі комунікації ГУ НП Херсонської області.

Інцидент трапився у селищі Плавське Генічеського району. Підпалив себе житель Херсонщини у себе в дворі. Очевидці погасили вогонь і викликали “швидку”.

Постраждалого доставили до районної лікарні з опіками.

Як з’ясували слідчі, на таку витівку чоловік пішов через сварку з жінкою. Як виявилось, вагітна жінка сварила чоловіка через те, що він в її присутності курить та цим може нашкодити дитині.

Не витримавши сварок, він вирішив покінчити життя самогубством. Через значні опіки чоловік помер у лікарні цієї ночі.

Відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст.115 з поміткою “Самогубство”.

Українські Національні Новини

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